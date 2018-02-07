Şefaatli kendinden emin!

Şefaatlispor Antrenörü Feridun Dündar, Pazar günü ligin en zor müsabakalarından birine çıktıklarını söyledi. Haftaya lider giren İl Özel İdarespor’u konuk ettiklerini hatırlatan Dündar, ‘’Şampiyonluk için güçlü rakibimizi yenmemiz gerektiğinin bilinci ile sahaya çıktık. İki takımda gerçekten çok iyi mücadele etti.

Güçlü rakibimiz karşısında öne geçmeyi başardık ancak beraberliği yakaladılar, daha sonra oyuncularım toparlandı ve rakibimizi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda 6 puan değerindeki puanı hanemize yazdırdık’’ dedi.

Bir hafta önce lider Sorgun Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabare kalarak liderlik koltuğundan indirdiklerini, geçtiğimiz hafta sonunda da İl Özel İdarespor’u yenerek, koltuğundan ettiklerini hatırlatan Dündar, sporcularını sahada gösterdiği performanstan ve aldıkları üç puandan dolayı kutladı. Dündar, ‘’Bu hafta sonu ligde zirve mücadelesi veren bir diğer takım Yemenoğlu Bozokspar ile karşı karşıya geleceğiz. İki takım içinde çok zor geçecek olan bu müsabakada da şampiyonluk için gülen tarafın bizim olmamız gerekiyor. Bu müsabakanın hazırlıklarına başladık ve rakibimizi Yozgat’ta yenerek hedefimize emin adımlarla devam edeceğiz’’ diye konuştu.