Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028

Şefaatli kaldığı yerden

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olduktan sonra Yimpaş Yozgatspor’un sahaya çıkmaması sonucu isim hakkını devreden ve mücadeleye amatör ligde devam ederken kötü bir sezon geçirerek küme düşen Şefaatli Belediyespor, yeni sezonda lig mücadelesini kaldığı yerden sürdürecek.

Şefaatli kaldığı yerden

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olduktan sonra Yimpaş Yozgatspor’un sahaya çıkmaması sonucu isim hakkını devreden ve mücadeleye amatör ligde devam ederken kötü bir sezon geçirerek küme düşen Şefaatli Belediyespor, yeni sezonda lig mücadelesini kaldığı yerden sürdürecek.

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:00
16 Okunma
Şefaatli kaldığı yerden

Yimpaş Yozgatspor’un sahaya çıkmaması üzerine isim hakkını devredip, mücadelesini amatör ligde sürdüren ve kötü bir sezon geçirerek, küme düşen Şefaatli Belediyespor yeni sezonda lig mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.
Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonluk turu atıp, Yimpaş Yozgatspor’un sahaya çıkmaması üzerine isim hakkını devredip, mücadelesini amatör ligde sürdüren ve kötü bir sezon geçirerek, küme düşen Şefaatli Belediyespor yeni sezonda lig mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. 
Yemenoğlu şirketler grubunun Birinci Küme takımlarından Bozokspor’a sponsor olmasının ardından, Yemenoğlu Yozgatspor ile Şefaatli Belediyespor kulüplerinin birleştirilmesi kararlaştırıldı. Birleşme sonucunda ligde Yemenoğlu Yozgatspor, isim hakkını Şefaatli Belediyespor’a devretti. Böylece yeni sezonda, Yemenoğlu Yozgatspor, Şefaatli Belediyespor adıyla mücadelesini sürdürecek. Şefaatli Belediyespor Başkanı Orhan Dündar, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ‘2017- 2018 Yozgat Amatör Kümede mücadele edeceğiz. Öncelikle Yemenoğlu Yozgatspor Başkanı Sayın Mehmet Yemenoğlu, Futbol İl Temsilcisi Sayın Mehmet Karakoç, ASKF Başkanı Sayın Hakan Bektaş, ASKF’de bulunan dayımız İbrahim Zeki, TRT Yozgat Temsilcisi Abdurraman Doğan, Sayın Polat Özkan hocamıza teşekkür ederiz. Bizler vefayı ahde vefayı biliriz, zor zamanda bizlerden desteğini esirgemeyenlere sonsuz teşekkür ederiz. Bundan sonra yolumuzda daha sağlam, daha emin adımlarla ilerleyeceğiz, bizimle yoluna devam edecek olan herkese kapımız açık, gelmek istemeyenlerinde yolu açık olsun. Her şey için teşekkürler koca yürekli adam Mehmet Yemenoğlu’ dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BiRLEŞEREK GÜÇLENDiLER
BiRLEŞEREK GÜÇLENDiLER
Tesisler atıllaşıyor
Tesisler atıllaşıyor
Günde çift idman
Günde çift idman
Pehlivanlara coşkulu karşılama
Pehlivanlara coşkulu karşılama
"Hedefimizden saptıramazlar"
"Hedefimizden saptıramazlar"
'Taraftar endişelenmesin'
'Taraftar endişelenmesin'
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim