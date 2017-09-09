Şefaatli kaldığı yerden

Yimpaş Yozgatspor’un sahaya çıkmaması üzerine isim hakkını devredip, mücadelesini amatör ligde sürdüren ve kötü bir sezon geçirerek, küme düşen Şefaatli Belediyespor yeni sezonda lig mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonluk turu atıp, Yimpaş Yozgatspor’un sahaya çıkmaması üzerine isim hakkını devredip, mücadelesini amatör ligde sürdüren ve kötü bir sezon geçirerek, küme düşen Şefaatli Belediyespor yeni sezonda lig mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.

Yemenoğlu şirketler grubunun Birinci Küme takımlarından Bozokspor’a sponsor olmasının ardından, Yemenoğlu Yozgatspor ile Şefaatli Belediyespor kulüplerinin birleştirilmesi kararlaştırıldı. Birleşme sonucunda ligde Yemenoğlu Yozgatspor, isim hakkını Şefaatli Belediyespor’a devretti. Böylece yeni sezonda, Yemenoğlu Yozgatspor, Şefaatli Belediyespor adıyla mücadelesini sürdürecek. Şefaatli Belediyespor Başkanı Orhan Dündar, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ‘2017- 2018 Yozgat Amatör Kümede mücadele edeceğiz. Öncelikle Yemenoğlu Yozgatspor Başkanı Sayın Mehmet Yemenoğlu, Futbol İl Temsilcisi Sayın Mehmet Karakoç, ASKF Başkanı Sayın Hakan Bektaş, ASKF’de bulunan dayımız İbrahim Zeki, TRT Yozgat Temsilcisi Abdurraman Doğan, Sayın Polat Özkan hocamıza teşekkür ederiz. Bizler vefayı ahde vefayı biliriz, zor zamanda bizlerden desteğini esirgemeyenlere sonsuz teşekkür ederiz. Bundan sonra yolumuzda daha sağlam, daha emin adımlarla ilerleyeceğiz, bizimle yoluna devam edecek olan herkese kapımız açık, gelmek istemeyenlerinde yolu açık olsun. Her şey için teşekkürler koca yürekli adam Mehmet Yemenoğlu’ dedi.

