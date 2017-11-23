Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105076
ALTIN
162.682
DOLAR
3.9164
STERLİN
5.2122
EURO
4.6398

Şefaatli hedef büyüttü

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele veren Şefaatlispor, ilk yarıyı lider olarak tamamladı, hedef büyüttü.

Şefaatli hedef büyüttü

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele veren Şefaatlispor, ilk yarıyı lider olarak tamamladı, hedef büyüttü.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:05
448 Okunma
Şefaatli hedef büyüttü

Kulüp Başkanı Orhan Dündar, son hafta konuk ettikleri Paşaköy Gençlikspor’u farklı yendiklerini, haftaya lider olarak giren Yozgat İl Özel İdarespor’un puan kaybetmesi ile ilk yarıyı lider olarak tamamladıklarını söyledi.
Başkan Dündar, ‘’İkinci yarıda daha iyi performans sergileyerek, play-off gruplarına kalmak istiyoruz. Grubumuz çok değişken ve denk kuvvetlerin yer alıyor. Her takımın her sonucu alabilmesi mümkün görünüyor. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. İkinci yarıda alacağımız puanlarla ligi lider tamamlayıp, daha sonra da play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz’’ diye konuştu.  

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
DURMAK YOK!
DURMAK YOK!
Sorgun TAM GAZ
Sorgun TAM GAZ
Amatörler kaldığı yerden
Amatörler kaldığı yerden
-Bozok umutlu çalışıyor
-Bozok umutlu çalışıyor
-ZORU BAŞARDIK!
-ZORU BAŞARDIK!
-Spor Müdürleri Toplandı
-Spor Müdürleri Toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim