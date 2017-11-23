Şefaatli hedef büyüttü

Kulüp Başkanı Orhan Dündar, son hafta konuk ettikleri Paşaköy Gençlikspor’u farklı yendiklerini, haftaya lider olarak giren Yozgat İl Özel İdarespor’un puan kaybetmesi ile ilk yarıyı lider olarak tamamladıklarını söyledi.

Başkan Dündar, ‘’İkinci yarıda daha iyi performans sergileyerek, play-off gruplarına kalmak istiyoruz. Grubumuz çok değişken ve denk kuvvetlerin yer alıyor. Her takımın her sonucu alabilmesi mümkün görünüyor. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. İkinci yarıda alacağımız puanlarla ligi lider tamamlayıp, daha sonra da play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz’’ diye konuştu.