Şefaatli ekibinin başarısı

Dereceye giren ekibin kupa ve madalyaları Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Arslan tarafından yapılan törenle verildi. Okul Müdürü Mustafa Ünalan, ekibin son üç yıldır Yozgat il birinciliğini kazandığını söyledi. Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem de Yozgat’ta il birincisi olan Şefaatli Fatih Orta Okulunu halkoyunları ekibini makamında kabul ederek, bölge eleme yarışmalarında başarı diledi.