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Şefaatli ekibinin başarısı

ŞEFAATLİ Fatih Orta Okulu Halkoyunları ekibi, Yozgat’ta düzenlenen yarışmada birinci olarak, düzenlemeli dalda Yozgat’ı temsil hakkını elde etti.

Şefaatli ekibinin başarısı

ŞEFAATLİ Fatih Orta Okulu Halkoyunları ekibi, Yozgat’ta düzenlenen yarışmada birinci olarak, düzenlemeli dalda Yozgat’ı temsil hakkını elde etti.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Şefaatli ekibinin başarısı

Dereceye giren ekibin kupa ve madalyaları Şefaatli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Arslan tarafından yapılan törenle verildi. Okul Müdürü Mustafa Ünalan, ekibin son üç yıldır Yozgat il birinciliğini kazandığını söyledi. Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem de Yozgat’ta il birincisi olan Şefaatli Fatih Orta Okulunu halkoyunları ekibini makamında kabul ederek, bölge eleme yarışmalarında başarı diledi. 

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