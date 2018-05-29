Şefaatli de tamam

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması çalışmalarında Şefaatli ilçesi de tamamlandı.