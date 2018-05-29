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Şefaatli de tamam

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması çalışmalarında Şefaatli ilçesi de tamamlandı.

Şefaatli de tamam

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa giden çocuklar üzerinde yapılan yetenek taraması çalışmalarında Şefaatli ilçesi de tamamlandı.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Şefaatli de tamam

Yozgat il merkezinde startı verilen ve il genelindeki bütün ilköğretim üçüncü sınıfa giden öğrencilerin hedef alındığı yetenek taramasında 8 Antrenör ve 10 Beden Eğitimi öğretmeni Şefaatli Spor Salon’unda ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sporcu taraması yaptı. Spor Salon’una kurulan parkurlarda tek tek test edilen öğrencilerden dijital ortamda alınan verilen Spor Bakanlığı Veri Bankasına gönderildi. 

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