Şefaatli de tamam

Yozgat il merkezinde startı verilen ve il genelindeki bütün ilköğretim üçüncü sınıfa giden öğrencilerin hedef alındığı yetenek taramasında 8 Antrenör ve 10 Beden Eğitimi öğretmeni Şefaatli Spor Salon’unda ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sporcu taraması yaptı. Spor Salon’una kurulan parkurlarda tek tek test edilen öğrencilerden dijital ortamda alınan verilen Spor Bakanlığı Veri Bankasına gönderildi.
29 Mayıs 2018 Salı 07:00
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