Şefaatli ‘bende varım’ dedi

Ligin ilk haftasında Yozgat Çamlıkspor’u yenerek lige galibiyet ile başlayan Şefaatlispor, bu hafta ise ligin favori ekiplerinden Sorgun Belediyespor ile puanları paylaştı.

Bu haftaya kadar puan kaybetmeyen, rakip filelere tam 94 gol bırakıp, sadece kalesinde bir gol gören Sorgun Belediyespor karşısında gösterdiği performans ile şampiyonluğun en büyük adayları arasına giren Şefaatlispor, ‘bu yarışta bende varım’ mesajı verdi.

Sorgun deplasmanına puan için gittiklerini ve istedikleri sonucu aldıklarını dile getiren Şefaatlispor Antrenörü Feridun Dündar, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Sorgun Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak puanı koparmayı başardıklarını söyledi.

Genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuları kaynaştırarak güzel bir ekip oluşturduklarına vurgu yapan ‘İmparator’ lakaplı Feridun Dündar, ‘’Hedefimiz şampiyonluk ve bunu başaracak güce sahibiz. Ligin en güçlü ekiplerinden olan Sorgun Belediyespor’dan deplasmanda puan alma başarısını gösterdik. Bu hafta da yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan lider İl Özel İdarespor’u konuk edeceğiz. Bu müsabaka bizim için 6 puanlık bir maç ve bunu kazanırsak, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden puan almış olacağız ve liderlik koltuğuna kurulma şansımız var’’ dedi.