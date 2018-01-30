Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120845
ALTIN
163.297
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3271
EURO
4.6826

Şefaatli ‘bende varım’ dedi

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu takımlarından Şefaatlispor, deplasmanda ligin favori ekiplerinden Sorun Belediyespor karşısında aldığı puan ile şampiyonluk için umutlandı.

Şefaatli ‘bende varım’ dedi

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu takımlarından Şefaatlispor, deplasmanda ligin favori ekiplerinden Sorun Belediyespor karşısında aldığı puan ile şampiyonluk için umutlandı.

30 Ocak 2018 Salı 07:00
27 Okunma
Şefaatli ‘bende varım’ dedi

Ligin ilk haftasında Yozgat Çamlıkspor’u yenerek lige galibiyet ile başlayan Şefaatlispor, bu hafta ise ligin favori ekiplerinden Sorgun Belediyespor ile puanları paylaştı.
Bu haftaya kadar puan kaybetmeyen, rakip filelere tam 94 gol bırakıp, sadece kalesinde bir gol gören Sorgun Belediyespor karşısında gösterdiği performans ile şampiyonluğun en büyük adayları arasına giren Şefaatlispor, ‘bu yarışta bende varım’ mesajı verdi.
Sorgun deplasmanına puan için gittiklerini ve istedikleri sonucu aldıklarını dile getiren Şefaatlispor Antrenörü Feridun Dündar, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Sorgun Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak puanı koparmayı başardıklarını söyledi.
Genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuları kaynaştırarak güzel bir ekip oluşturduklarına vurgu yapan ‘İmparator’ lakaplı Feridun Dündar, ‘’Hedefimiz şampiyonluk ve bunu başaracak güce sahibiz. Ligin en güçlü ekiplerinden olan Sorgun Belediyespor’dan deplasmanda puan alma başarısını gösterdik. Bu hafta da yine şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan lider İl Özel İdarespor’u konuk edeceğiz. Bu müsabaka bizim için 6 puanlık bir maç ve bunu kazanırsak, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden puan almış olacağız ve liderlik koltuğuna kurulma şansımız var’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AZATLI HAZIRLIĞI
AZATLI HAZIRLIĞI
U19 Futbol Liginde Favoriler kazandı
U19 Futbol Liginde Favoriler kazandı
İzmir kayıpsız
İzmir kayıpsız
Sungurlu koltuğunu korudu
Sungurlu koltuğunu korudu
Mehmetçiğe anlamlı destek
Mehmetçiğe anlamlı destek
Tekvandocu Samed madalya ile döndü
Tekvandocu Samed madalya ile döndü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim