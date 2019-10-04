Şefaatli bakım bekliyor

Yozgat İl Genel Meclisinde ilçeye ait spor tesislerinin mevcut durumu ele alındı.

Meclisin dünkü oturumunda, ilçeye ait spor tesislerinin durumuyla ilgili hazırlanan rapor görüşüldü.

Rapora göre ilçedeki spor salonunun çatısının onarım beklediği, çelik konstrüksiyonla yapılan çatının bağlantı yerlerinde problemler tespit edildiği ifade edildi. İlçe stadyumunda ise soyunma odaları ve yedek kulübelerinin bakımsızlığı belirtildi. Stat çevresine ihata duvarı yapılması gerektiği belirtilirken,

yapılacak duvar ile ilçe stadının kullanım dışı zamanlarda farklı amaçlarla kullanmak isteyenlerin girmelerini engelleyeceği gibi, bölgede yaşanan sel ve taşkınların da stadyuma zarar veremeyeceği dile getirildi.