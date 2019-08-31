Sedef’ten destek

Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası Birinci Kademesinde Yozgatspor ile Aksaray Belediyespor arasında oynanan müsabakayı izleyen MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’Yozgatspor’umuza ve taraftarlarımıza MHP Yozgat Milletvekili olarak şahsımın ve Sarıkaya, Sorgun, Akdağmadeni, Şefaatli Belediye başkanlarımızın maddi ve manevi destekleri sürecektir. Bütün Yozgatlı hemşehrilerimizden Yozgatspor’umuza canı gönülden sahip çıkmalarını istiyorum. Memleket de hepimizin, Yozgatspor’da hepimizin, biz birlikte Yozgatlıyız, sevdamız Yozgat’’ dedi.

KOMBİNE ALDI

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef 5 bin liralık kombine bilet alarak ta Yozgatspor’a destek sundu. Daha önce de CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’de kombine bilet alarak Yozgatspor’a destek olmuştu.

MHP MERKEZ İLÇESİNDEN DE KOMBİNELİ DESTEK

MHP Yozgat Merkez ilçe ve meclis üyeleri adına Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu’da 10 adet kombine kart alarak Yozgatspor’a destek oldu.