Sedef’ten bakana stat sorusu

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgatlıların yeni stat yerine Bozok Stadının onarılması yönünde alınan karar karşısında tepkisini meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Sedef, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması talebiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesinde, ‘’Yozgat Şehir Stadyumunun tadilat yapılarak yenilenmesi yerine, hemşerilerimiz ve Yozgatlı futbol severlerin beklentisi haline gelmiş yeni, modern bir stadyum yapımı planlanmakta mıdır?’’ sorusunu yöneltti.

Sedef, yaptığı yazılı açıklamada ise, Yozgat’ın göz bebeği, geçmişte futbol severlere nice sevinçler yaşatan Yozgatspor’un bu sezon 3. Lig 3. Grupta mücadele verdiğini hatırlattı. Sedef, ‘’Sosyal etkinliler açısından ciddi eksiklik yaşayan Yozgat’ımız da gençlerimizin kötü alışkanlıklara eğilimini engelleyen önemli etkinliklerin başında futbol gelmektedir. Takımımız Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige yükseldiğinde şehir merkezimizde bulunan stadyumun takımın ihtiyaçlarını ve 3. Lig şartlarını karşılamadığı Futbol Federasyonu tarafından da tespit edilmişti. Şehir Stadyumunun eksiklikleri Yozgat ziyaretlerinde Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendiye bizzat Yozgatlı hemşerilerimiz tarafından iletilmişti. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 33 milyon lira bütçe ile Yozgat Şehir Stadyumunun yenileneceği kamuoyuna açıklandı’’ dedi.

MHP Yozgat Milletvekili Sedef, 50 yıl öncesi teknolojisi ile yapılmış, ekonomik ömrünü neredeyse tamamlamış, önemli bir bütçe ayrılarak Yozgat Şehir Stadyumunun yenilenmesinin vatandaşların beklentilerini karşılamadığını vurguladı. Sedef, ‘’Yozgat’a yeniden bir şehir stadyumu yapılması gereklidir. Yozgat’a yapılacak olan stadyumu sadece Yozgatspor’un kullanacağı bir saha olarak düşünmemek gerekir. İç Anadolu ve Türkiye’nin tam ortasında ulaşımı kolay bir şehir. Federasyonun yapacağı birçok organizasyona ve çevre illerde sahası kapanan takımlara ev sahipliği yapabilir. Yapılacak olan tesis normlara uygun düşünülürse Yozgat’ımıza ekonomik açıdan da ciddi katkı sağlayabilir. Mevcut saha yerinde bırakılarak amatör ligin hizmetine verilebilir. Şehir dışında yeni bir spor kompleksi Yozgat’ın ekonomisine de katkılar sağlayacağı konusunda kamuoyunda kanaat oluşmuş ve Yozgatlı hemşerilerimiz modern yeni bir stadyum yapılmasını istemektedir’’ ifadelerini kullandı.