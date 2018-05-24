Sedef taraftarlarla buluştu

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri için çalışmalarını sürdüren Ethem Sedef, önceki gün Yozgatspor taraftarları ile bir araya geldi. Cadde Taraftarlar derneğini ziyaret eden Sedef, burada Cadde ve Meyden taraftarlar gurubu ile görüştü. Kendisinin de çocukluğundan buyana bir Yozgatspor taraftarı olduğunu söyleyen Sedef, Yozgatspor taraftarlarının da yanında olduğu ifade etti. Bir çok konunda elinden geldiği kadar destek verebileceğini dile getiren Sedef, kendisinin de yıllardır MHP’de olduğunu ve gençlik teşkilatlarında, Ülkü ocaklarında yıllarca görev aldığını ifade etti.