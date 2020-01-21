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Sedef taraftarın arasında

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatspor’un Kelkit Belediyespor ile oynadığı müsabakanın ikinci yarısını maraton tribününde taraftarın arasında izledi.

Sedef taraftarın arasında

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatspor’un Kelkit Belediyespor ile oynadığı müsabakanın ikinci yarısını maraton tribününde taraftarın arasında izledi.

21 Ocak 2020 Salı 03:40
Sedef taraftarın arasında

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü Kelkit Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı izlemek için stada gelen MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef müsabakanın ilk yarısını şeref tribününde Yozgat Valisi Kadir Çakır ile birlikte izledi. Müsabakanın ikinci yarısında kapalı tribündeki taraftarları selamladıktan sonra Maraton Tribününe giden Sedef müsabakayı Maraton tribününde taraftarın arasında izledi. Ethem Sedef’i tribünde gören Yozgatspor taraftarı ise ‘Yozgat’ı vekili Ethem Sedef’ ve ‘Ethem Başkan’ tezahüratlarında bulundular. Bazı taraftarların Yozgatspor’a sahip çıkmasını istediği Ethem Sedef, imkanlar ölçüsünde ellerinden geldiği kadar sahip çıkmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. 

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Sedef Taraftarın Arasında
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