SEÇMELER TAMAMLANDI

200’ün üzerinde il genelinden sporcuların katıldığı il seçmelerinde güreşçiler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Yapılan müsabakalar sonrasında Küçük yıldızlar 38 kiloda, Aziz Bozdağan birinci, Eren Boyraz ikinci olundu. 41 kiloda Mehmet Emin Erol birinci, İbrahim Topuz ikinci olurken, 44 kiloda Erdem Sevinç Birinci, Kemal Fakılı ikinci oldu. 48 kiloda Seyfettin Yücer birinci, Yaşar Eraslan ikinci olurken, 52 kiloda Mahmut Yılmazer birinci, Mustafa Kürşat Solmaz ikinci oldu. 57 kiloda Bekir Alpsar birinci, Abbas Yılmaz ikinci oldu. 62 kiloda Cihat Süzen birinci, Alperen Emre Baş ikinci oldu. 68 kiloda Mehmet Can çiftçi birinci, Fahri Pişkin ikinci olurken, 75 kiloda Furkan Kılıç birinci, Bilal Bozdağ ikinci oldu. 85 kiloda Ümmet Çiftçi birinci, 85+100 kiloda ise Emirhan Çelik birinci oldu. Yıldızlarda ise Erdem Sevinç, İbrahim Doğan, Alim Bilgin, Mahmut Yılmazer, Hüseyin Doğan, Rahmi İpek, Abbas Yılmaz, Bekir Alpsar, Nuri Şahin, Cemalettin Çubuk, Burak Demirel, Beytullah Mersöz, Mahmut Altunok, Ali Eren Arık, Emirhan Çelik, Samet Aktaş ve Ömer Faruk Durusu kendi kilolarında derece elde ettiler. Müsabakalar sonrasında düzenlenen tören ile dereceye giren sporcular madalyalarını alırken, grup müsabakalarında Yozgat il karması olarak Yozgat’ı temsil edecekler.