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Seçmeler devam ediyor

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor, futbolcu seçmelerini sürdürüyor.

25 Ağustos 2020 Salı 00:26
Seçmeler devam ediyor

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde bir taraftan kamp çalışmaları devam ederken diğer taraftan da seçmelere gelen sporcular deneniyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, geçtiğimiz hafta içerisinde başlattıkları futbolcu seçme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Denemeye aldıkları oyuncuları iyi gözlemleyip bir hata yapmak istemediklerini dile getiren Tinel, ‘’İki gün deneyip bu oyuncuları gönderelim değil aralarından gerçek yetenekleri ve takımda direk oynayabilecek oyuncuları bularak Yozgatspor’a kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de seçmelerimizi devam ettiriyoruz’’ dedi. 

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Seçmeler Devam Ediyor
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