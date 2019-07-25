Seçmeler bugün

İl genelindeki gençlerin katılacağı seçmeler 16.00’da başlayacak. Yozgatspor Sportif Direktörü Feridun Dündar, bugün yapacakları alt yapı seçmeleri ile Yozgatlı gençlerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. Seçmeler beğendikleri sporcuları Yozgatspor altyapısına kazandıracaklarını dile getiren Dündar, ‘’Futbol potansiyeli yüksek olan Yozgat’ın çocuklarının önünü açmayı hedefliyoruz. Takımımıza kazandırmayı amaçladığımız bu oyunculara doğru antrenmanlar ile geleceğin yıldızı haline getirebiliriz. Yozgatspor için iyi bir alt yapı oluşturup her sene en az 5-6 oyuncumuzu A takıma çıkarmayı hedefliyoruz’’ dedi.