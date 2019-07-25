Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103700
ALTIN
259.958
DOLAR
5.6635
STERLİN
7.0860
EURO
6.3123

Seçmeler bugün

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele verecek olan Yozgatspor’un altyapı gelişim liglerinde oynayacak olan U19, U17 ve U15 takımlarının oluşturulması için bugün Bozok Stadı dış sahasında seçme yapılacak.

Seçmeler bugün

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele verecek olan Yozgatspor’un altyapı gelişim liglerinde oynayacak olan U19, U17 ve U15 takımlarının oluşturulması için bugün Bozok Stadı dış sahasında seçme yapılacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
103 Okunma
Seçmeler bugün

İl genelindeki gençlerin katılacağı seçmeler 16.00’da başlayacak. Yozgatspor Sportif Direktörü Feridun Dündar, bugün yapacakları alt yapı seçmeleri ile Yozgatlı gençlerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. Seçmeler beğendikleri sporcuları Yozgatspor altyapısına kazandıracaklarını dile getiren Dündar, ‘’Futbol potansiyeli yüksek olan Yozgat’ın çocuklarının önünü açmayı hedefliyoruz. Takımımıza kazandırmayı amaçladığımız bu oyunculara doğru antrenmanlar ile geleceğin yıldızı haline getirebiliriz. Yozgatspor için iyi bir alt yapı oluşturup her sene en az 5-6 oyuncumuzu A takıma çıkarmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta Mücadele Verecek Olan Yozgatspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulüp tabelası değişti
Kulüp tabelası değişti
Açıkel’den Yozgatspor’a destek
Açıkel’den Yozgatspor’a destek
Kamp programı belli
Kamp programı belli
Sahaya aydınlatma
Sahaya aydınlatma
Yozgatspor’da yoğun mesai
Yozgatspor’da yoğun mesai
Seçme yapılacak
Seçme yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim