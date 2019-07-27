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SEÇME YAPILDI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor alt yapı seçmelerini de yaptı.

SEÇME YAPILDI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor alt yapı seçmelerini de yaptı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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SEÇME YAPILDI

Yozgatspor Sportif Direktörü Feridun Dündar ve yardımcı antrenör Nihat Tinel gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında alt yapı gelişim liglerinde mücadele edecek U19, U17 ve U15 takımlarına oyuncu seçmesi yapıldı. Yozgatspor sportif direktörü Feridun Dündar, önceki gün gerçekleştirdikleri alt yapı seçmelerine il genelinden yoğun bir katılımın olduğunu söyledi. Yardımcı Antrenör Nihat Tinel ile birlikte yaptıkları seçmelerde çok yetenekli oyuncuların yer aldığını dile getiren Dündar, ‘’Biz Yozgatspor olarak Yozgatlı gençlerin artık önlerini açmak istiyoruz. Yozgat futbolunun ve Yozgatspor’un geleceğinin bu Yozgatlı gençlerden geçtiğini biliyoruz ve bu bilinç ile hareket ediyoruz. Seçmesini yaptığımız gençleri hazırlayarak Yozgatspor’un gelecek yıllardaki takımını oluşturmaya çalışıyoruz. Futbol potansiyeli yüksek olan Yozgat’ta bu potansiyeli ortaya çıkarmak bizim için önemli. Seçmesini yaptığımız gençlere iyi bir antrenman ve futbol eğitimi sonrasında kendilerini gösteren gençlerimizden en az 4-5 tanesini her sene A takıma kazandırma gayreti içerisinde olacağız. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve Yozgatspor’un gelecekteki elde edebileceği başarıların alt yapısının güçlü olmasından geçeceğini düşünüyoruz. Alp yapımızı güçlü yaparsak hem kulübümüz para kazanır, hem de kendi öz çocuklarını kullanarak başarıyı yakalar’’ dedi.

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