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Seçme yapılacak

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da alt yapı seçmeleri yapılacak.

Seçme yapılacak

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da alt yapı seçmeleri yapılacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Seçme yapılacak

Gençlik Gelişim Ligleri için 1998 ve 2005 doğumlu yaş aralığındaki gençler arasında yarın saat 16.00’da Bozok Stadı dış sahasında alt yapı seçmeleri yapılacağı bildirildi. Yozgatspor Sportif Direktörü Feridun Dündar tarafından yapılacak olan seçmelerde Gençlik Gelişim Liglerinde forma giyecek olan gençleri Yozgatspor’a kazandırmaya çalışılacağı bildirildi. İl genelinde yapılacak olan seçmelerde U19, U17 ve U15 alt yapı takımları oluşturulacak. Oluşturulan bu alt yapı takımlarından her sene 5-6 oyuncunun A takıma çıkartılması hedefleniyor.

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