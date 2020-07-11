Seçim hazırlığı

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, 11’inci Olağan Genel Kurul toplantılarını Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salon’unda 29 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’da gerçekleştireceklerini söyledi. Seçimli Genel Kurul toplantısında aday olduğunu da açıklayan Bektaş, bu göreve geldiği günden bu güne kadar Amatörü bir adım daha ileriye taşımak, Federasyonumuza üye takımları destek olmak noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam etmek istediklerini söyledi.