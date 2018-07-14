Sebahattin Genç Yozgatspor’a doğru

Birkaç gün içerisinde Yozgat’a gelecek olan genç oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyespor A2 takımında futbol hayatına başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu üç sezon Iğdır Arasspor formasını giydikten sonra son olarak Kars 36spor formasını giydi. Bu güne kadar çıktığı 132 müsabakada 16 gol atarken, 49 sarı 3’te kırmızı kart gördü.