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Sebahattin Çarşambaspor’da

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un başarılı oyuncularından Sebahattin Genç Çarşambaspor ile el sıkıştı.

Sebahattin Çarşambaspor’da

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un başarılı oyuncularından Sebahattin Genç Çarşambaspor ile el sıkıştı.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
31 Okunma
Sebahattin Çarşambaspor’da

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’un orta sahasında gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Sebahattin Genç, geçen sezon Yozgatspor ile aynı gurupta yer alan Çarşambaspor ile anlaştı. Ön libero mevkiinde oynayan genç oyuncu, Çarşambaspor’u geçen sezondan tanıdığını ve iyi bir ekibe sahip olan Karadeniz temsilcisinde başarılı olacağına inandığını ifade etti.

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