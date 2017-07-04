Sayı her geçen gün artıyor

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, her yıl olduğu gibi bu yılda okulların kapanması ile birlikte il spor merkezleri yaz spor okullarının 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler için başlattıklarını söyledi. Okulların açık olduğu dönem içerisinde kurumları bünyesinde çalışan antrenörlerin tanıtım çalışmalarının meyvelerini aldıklarını dile getiren Güneşer, ‘’Yapılan tanıtım çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 6 bin civarında gencimiz il spor merkezleri adı altında açtığımız kurslara müracaat ederek antrenmanlara başladılar. Her geçen gün kurslarımıza kayıt yapan öğrenci sayımız artıyor. Bizim hedefimiz bu sayıyı 10 bine kadar yükseltmek bunun içinde yine tanıtım çalışmalarımız kısmen devam edecek. Bütün gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.