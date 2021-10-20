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Saydam’dan teşekkür

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Kulüp Başkanı Musa Saydam, Artvin 7 Martspor ile oynanan müsabakada kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:53
Saydam’dan teşekkür

Hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Artvin 7 Martspor ile kendi sahasındaki ilk müsabakasına çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak rahat bir galibiyet almıştı. Yozgat’ta görev yapan bürokratlardan, Siyasi Parti temsilcilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarından, Kadın Derneklerine herkes Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’una gelerek Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısı için destek verdiler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam, mutlaka kazanmaları gereken bir müsabakayı tribünden kendilerini desteklemeye gelen herkesin manevi desteğini arkalarına alarak sahadan galibiyet ile ayrıldıklarını söyledi. Saydam, Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabaka öncesinde yaptıkları duyurular ve davetler ile tribünlere gelen başta Yozgat Valisi Ziya Polat olmak üzere, Siyasi Parti temsilcilerine, STK’lara, Kadın Kooperatiflerine ve müsabakanın başından sonuna kadar kendilerini hiç susmadan destekleyen taraftarlara teşekkür ettiğini ifade etti. Saydam, sezon boyunca bütün müsabakalara Cumartesi günü kendilerini destekleyenler ile birlikte tüm Yozgat halkını davet ettiğini sözlerine ekledi. 

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