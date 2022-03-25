Savunmaları istendi

Geçtiğimiz hafta sonunda Yozgatspor Sorgun Belediyespor ve Ankara DSİspor Keçiören Belediye Bağlumspor arasında oynanan müsabakalar sonrasında Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sorgun Belediyespor hakkında, Yozgatspor 1959 FK ile oynadığı Lig müsabakasında üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine karar verildiği kaydedildi. Ankara DSİspor Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynanan müsabakada Ankara DSİspor futbolcusu Ceyhun Bala hakkında, Futbol Disiplin Talimatı madde 44/1-a uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, Ankara DSİspor. hakkında üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine, Keçiören Belediye Bağlumspor hakkında, üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine karar verildi.