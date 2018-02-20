Satrançta Çekerek üstünlüğü

Çekerek Akbay İlköğretim Okul öğrencileri, Minikler Karma ve Minikler Kız kategorilerinde il birinciliğini elde etti.
Miniklerin başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Şefaatli Paşaköy İlkokulu Minikler Kız ve Erkek Satranç takımı üçüncülükle yetindi.
20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Çekerek Akbay İlköğretim Okul öğrencileri, Minikler Karma ve Minikler Kız kategorilerinde il birinciliğini elde etti.
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