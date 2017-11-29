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-Satrançta birinciler belirleniyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvalarında Yozgat bölge birincileri belirleniyor.

-Satrançta birinciler belirleniyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvalarında Yozgat bölge birincileri belirleniyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-Satrançta birinciler belirleniyor

Yozgat Satranç il temsilcisi Savaş Cansever, okullar arası satranç turnuvalarında Yozgat’ın 14 ilçesini 5 bölgeye ayırdıklarını minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde okulların kız erkek takımlarının bölge birincilerini belirlemeye başladıklarını söyledi. Sorgun, Akdağmadeni, Saraykent bölgesi ile Çekerek, Kadışehri Aydıncık bölgelerinin birincilerini belirlediklerini dile getiren Cansever, Sarıkaya, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Yenifakılı bölgesi birincilerini ise bu hafta sonu Sarıkaya’da düzenleyecekleri turnuva ile belirleyeceklerini ifade etti. Yerköy, Şefaatli bölgesi ile Yozgat Merkez ilçe birincilerini ise ilerleyen haftalarda düzenleyecekleri turnuva ile belirleyeceklerinin altını çizen Cansever, ‘’17-19 Şubat 2018 tarihleri arasında ise il birincilerini belirleyeceğiz. Kendi kategorilerinde il birincisi olan takımlarımız ise Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazanacak’’ dedi.

Sorgun’da düzenlenen okullar arası satranç turnuvasına Sorgun, Akdağmadeni ve Saraykent bölgesinden Minik, küçük, yıldız, gençler kız erkek olmak üzere 20 okuldan yaklaşık 150 sporcunun katıldı. Cansever, ‘’Sorgun’da gerçekleştirilen turnuvada Minikler karmada, küçük kızlarda, küçükler karmada ve yıldızlar karmada Ertuğrul Gazi İlkokulu, minik kızlarda, Yunus Emre İlkokulu, gençler karmada Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci bölge birincileri olarak il finaline katılmaya hak kazandılar’’ dedi.

Gençler de Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldızlar karmada Aydıncık Şehit Zemci Doğan Ortaokulu, minikler karmada ve kızlarda Çekerek Akbay İlkokulu, küçükler karma ve yıldızlar karmada Çekerek Cumhuriyet İlkokulu, yıldız kızlarda Çekerek Ortaokulu ve gençler karmada Çekerek 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımları il birinciliği için mücadele edecek.

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