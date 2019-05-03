Satranç Turnuvası

Final müsabakasını Kaymakam Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte izledi, dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve ödüllerini verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, turnuvada emeği geçen başta Okul Müdürümüz Ömer Eker ve yarışmanın organizasyonunda görev alan Matematik öğretmeni Mehmet Karasu´ya teşekkür etti. Bozdağ, sosyal aktivitelerin öneminden bahsederek, sosyal aktiviteler ile öğrencilerin daha özgüvenli, daha donanımlı, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetiştirildiğini vurguladı.