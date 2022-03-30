Satranç heyecanı tamamlandı

Vefa Sorumluluk satranç turnuvası adı altında düzenlenen turnuvaya 14 öğrenci katıldı. İsviçre 11 tur sistemi üzerinden oynanan turnuva oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Turnuva sonrasında tüm rakiplerini yenen Şerife Üstüntaş birinci olurken, Sevdanur Akyürek ikinci, Rümeysa İrfaniye Üstüntaş ise üçüncü oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Vurmaz hediyelerini vererek çocuklara başarılarının devamını diledi. Satranç Kulübü öğretmenleri İsmail Kenger, Erkan Toprak, Nilüfer Turan ve Grafik Öğretmeni Nermin Bulduklar’a teşekkür eden Okul Müdürü Vurmaz, ‘’Okulumuzda bu tip faaliyetler yaparak hem öğrencilerimizin okul stersinde bir nebze olsun uzaklaşmalarına olanak sağlıyoruz, hem de öğrencilerimizin yarışma bilinci edinmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu ayın başında başlatmış olduğumuz satranç turnuvamız oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Ben turnuvamıza katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.