Satışa devam!

Bugün saat 19.00’da Bozok Stadında gerçekleştirilecek olan sezon açılışı programı için hazırlanan biletlerin satışı tarihi eski Askerlik Şubesi önünde devam ederken, biletlere yoğun ilgi olduğu özellikle bayanların daha çok bilet aldığı bildirildi.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, bu gün gerçekleştirecekleri sezon açılış programında Yozgatlı tanınmış sanatçı Mümin Sarıkaya’nın konser vereceğini bunun içinde bilet satışlarının devam ettiğini söyledi. Eski Askerlik Şubesi önünde açılan stantta bilet satışlarının yapıldığını dile getiren Akgün, ‘’Askerlik şubesi önü dışında bu gün saat 16.00’dan itibaren Bozok stadı önünde de bilet satışlarımız devam edecek. Stada biletsiz kimse alınmayacak ve kesinlikle program başladıktan sonra kapılar açılmayacak. Bu nedenle konserli sezon açılış programımıza herkes biletlerini alarak gelsin’’ dedi.

