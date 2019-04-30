Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94535
ALTIN
245.203
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6984
EURO
6.6398

ŞAŞKIN FEDERASYON!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, önümüzdeki Pazar günü oynanması kararlaştırılan, Yozgatspor ile Gümüşhane Kelkit Hürriyetspor arasındaki 3’üncü Lige terfi play-off eleme müsabakasının Ordu’ya alınması tepkilere neden oldu.

ŞAŞKIN FEDERASYON!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, önümüzdeki Pazar günü oynanması kararlaştırılan, Yozgatspor ile Gümüşhane Kelkit Hürriyetspor arasındaki 3’üncü Lige terfi play-off eleme müsabakasının Ordu’ya alınması tepkilere neden oldu.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
23 Okunma
ŞAŞKIN FEDERASYON!

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 425,2 kilometre, Kelkit’e ise 207,3 kilometre uzaklıkta bulunan Ordu ilinin tercih edilmesi, Futbol Federasyonu ilgili kurul üyelerinin, Türkiye’yi tanımamaları veya hesap bilmedikleri varsayımını gündeme taşırken, Türkiye’yi tanıyıp, matematik bilgileri var ise, verilen kararın art niyetli olduğu gündeme taşındı. Yozgatspor Kulüp Yönetimi de, itirazda bulundu. Her iki şehre yaklaşık mesafede bulunan illerden birisinin tercih edilebilmesi gerekirken, Ordu ilinin tercih edilmesinin yanlışlığına dikkat çeken Kulüp Yönetimi, bu ilin güvenlik açısından da sıkıntı olabileceğine vurgu yaptı. Yozgatspor yönetimi, Yozgatspor’un yer aldığı 4’üncü grupta Ordu ilinin Ünye ve Ladik temsilcilerinin bulunduğunu hatırlattı, bu nedenle güvenlik açısından sorun yaşanabileceğine dikkat çekip, maçın başka bir şehre alınması talebinde bulundu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başarılı sporculara ödül
Başarılı sporculara ödül
Milli Gururlarımız Geliyor
Milli Gururlarımız Geliyor
Lise ziyaret edildi
Lise ziyaret edildi
Bişekli oyuncudan Fair-Play’lik davranış
Bişekli oyuncudan Fair-Play’lik davranış
Amatörde gol yağmuru
Amatörde gol yağmuru
Moraller yerinde
Moraller yerinde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim