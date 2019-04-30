ŞAŞKIN FEDERASYON!

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 425,2 kilometre, Kelkit’e ise 207,3 kilometre uzaklıkta bulunan Ordu ilinin tercih edilmesi, Futbol Federasyonu ilgili kurul üyelerinin, Türkiye’yi tanımamaları veya hesap bilmedikleri varsayımını gündeme taşırken, Türkiye’yi tanıyıp, matematik bilgileri var ise, verilen kararın art niyetli olduğu gündeme taşındı. Yozgatspor Kulüp Yönetimi de, itirazda bulundu. Her iki şehre yaklaşık mesafede bulunan illerden birisinin tercih edilebilmesi gerekirken, Ordu ilinin tercih edilmesinin yanlışlığına dikkat çeken Kulüp Yönetimi, bu ilin güvenlik açısından da sıkıntı olabileceğine vurgu yaptı. Yozgatspor yönetimi, Yozgatspor’un yer aldığı 4’üncü grupta Ordu ilinin Ünye ve Ladik temsilcilerinin bulunduğunu hatırlattı, bu nedenle güvenlik açısından sorun yaşanabileceğine dikkat çekip, maçın başka bir şehre alınması talebinde bulundu.