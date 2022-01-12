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Sarıkaya’nın hedefi galibiyet

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor, hafta sonu Çiğdemlispor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:53
Sarıkaya’nın hedefi galibiyet

Sarıkaya Belediyespor yöneticisi Cengiz Güçlüer, geçtiğimiz hafta sonu kendileri gibi zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor’u mağlup ederek liderlik yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Bu avantajlarını hafta sonu konuk edecekleri Çiğdemlispor’u mağlup ederek sürdüreceklerini dile getiren Güçlüer, ‘’Sarıkaya Belediyespor olarak bu sezon çok iyi müsabakalar çıkardık ve şuanda B grubunda lider durumundayız. Hafta sonu konuk edeceğimiz ligin güçlü ekiplerinden Çiğdemlispor’u mağlup ederek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Şuanda grubun namağlup olarak yoluna devam eden tek takımıyız. Çıktığımız 9 müsabakanın 6’sını kazanırken 3’ünü ise berabere tamamladık. Hedefimiz bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek. Şuanda bulunduğumuz grubu zirvede tamamlamak istiyoruz. Play-Off’larda da hedefimiz her zaman zirve oynamak olacaktır’’ dedi. 

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