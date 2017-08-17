Sarıkaya’dan vefa konseri

Bozok Stadında 19 Ağustos tarihinde saat 19.00 oynanacak maç öncesinde Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya konser verecek konser sonrasında ise Yozgatspor – Çorum Belediyespor müsabakası oynanacak. Kırmızı siyahlı ekibin sezon açılışına giriş ücreti ise yönetim tarafında 10 lira olarak belirlendi.

Yozgatspor-Çorum Belediyespor sezon açılışı maçı, Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası konseri ve eşliğinde Mümin Sarıkaya konseri biletleri 10 TL'den satışa çıkacak.

Giriş biletini yarından itibaren Askerlik Şubesi önüne kurulacak olan satış noktasından temin edilecek. Bilet satışından elde edilecek olan toplam gelir Yozgatspor 1959 FK Derneği hesabına bağış olarak yatırılacağı bildirildi. Stadyuma biletsiz giriş yapılmayacağı ve ayrıca maç başladıktan sonra giriş kapılarının açılmayacağı duyuruldu.

Ücreti 10 lira olarak belirlenen biletler eski askerlik şubesi önünde kurulan stantta satışlara başlanırken, kırmızı siyahlı yönetim biletsiz kimseyi stata almayacak.

Vefa yılında takıma her kesin destek olmasını isteyen bu nedenlede açılış müsabakasını ücretli yapan kırmızı siyahlı yönetim, bu sene Vefa yılında çorbada her Yozgatlı'nın tuzunun olmasını istediklerini, takıma tüm Yozgatlıların bu sene sahip çıkacağına inandıklarını belirttiler. Açılış müsabakasında elde edilecek olan bilet gelirleri Yozgatspor hesabına yatırılacak ve takımın giderlerinde kullanılacağı bildirildi.