Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106825
ALTIN
145.395
DOLAR
3.5168
STERLİN
4.5319
EURO
4.1285

Sarıkaya’dan vefa konseri

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor’un 19 Ağustos tarihinde Çorum Belediyespor ile oynayacağı sezon açılışı müsabakasında Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıya Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde konser verecek. 

Sarıkaya’dan vefa konseri

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor’un 19 Ağustos tarihinde Çorum Belediyespor ile oynayacağı sezon açılışı müsabakasında Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıya Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde konser verecek. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
142 Okunma
Sarıkaya’dan vefa konseri

Bozok Stadında 19 Ağustos tarihinde saat 19.00 oynanacak maç öncesinde Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya konser verecek konser sonrasında ise Yozgatspor – Çorum Belediyespor müsabakası oynanacak. Kırmızı siyahlı ekibin sezon açılışına giriş ücreti ise yönetim tarafında 10 lira olarak belirlendi. 
Yozgatspor-Çorum Belediyespor sezon açılışı maçı, Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası konseri ve eşliğinde Mümin Sarıkaya konseri biletleri 10 TL'den satışa çıkacak. 
Giriş biletini yarından itibaren Askerlik Şubesi önüne kurulacak olan satış noktasından temin edilecek. Bilet satışından elde edilecek olan toplam gelir Yozgatspor 1959 FK Derneği hesabına bağış olarak yatırılacağı bildirildi.  Stadyuma biletsiz giriş yapılmayacağı ve ayrıca maç başladıktan sonra giriş kapılarının açılmayacağı duyuruldu. 
Ücreti 10 lira olarak belirlenen biletler eski askerlik şubesi önünde kurulan stantta satışlara başlanırken, kırmızı siyahlı yönetim biletsiz kimseyi stata almayacak. 
Vefa yılında takıma her kesin destek olmasını isteyen bu nedenlede açılış müsabakasını ücretli yapan kırmızı siyahlı yönetim, bu sene Vefa yılında çorbada her Yozgatlı'nın tuzunun olmasını istediklerini, takıma tüm Yozgatlıların bu sene sahip çıkacağına inandıklarını belirttiler. Açılış müsabakasında elde edilecek olan bilet gelirleri Yozgatspor hesabına yatırılacak ve takımın giderlerinde kullanılacağı bildirildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kayaalp en iyi ikinci
Kayaalp en iyi ikinci
Rakip MKE Kırıkkalespor
Rakip MKE Kırıkkalespor
Favori Kayaalp!
Favori Kayaalp!
Tempo arttı!
Tempo arttı!
Yozgatspor arayışta
Yozgatspor arayışta
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim