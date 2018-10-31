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Sarıkaya’dan mutlusu yok

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor ligin ilk haftasında Çiğdemlispor’u farklı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sarıkaya’dan mutlusu yok

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor ligin ilk haftasında Çiğdemlispor’u farklı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 05:28
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Sarıkaya’dan mutlusu yok

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, Bu hafta sonu konuk ettikleri Çiğdemlispor’u 6 - 1 gibi net bir skorla yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ligin ilk haftasında zorlu müsabakada Sarıkayalıların kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Güçlüer, ‘’Evimizde oynadığımız bu karşılaşmada bizleri yalnız bırakmayan basta Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e, ilçe başkanlarımıza ve diğer birim amirlerimize, eski futbol hocalarıma ve futbolcu abilerime, her zaman arkamızda olan Sarıkayalı spor severlere sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta grubumuzun güçlü takımlarından Yozgat il Özel idaresi ile Yozgat’ta oynayacağımız maça iyi hazırlanıp o maçtan da puanlarla dönüp liderliği ele almak istiyoruz. Ayrıca Çiğdemlispor başkanı ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in devre arasında sahaya inerek futbolcu arkadaşlarla tek-tek ilgilenip başarılar dilemesi bizi çok mutlu etti. Sporu seven ilgilenen ve destekleyen birim amirlerinin çoğalması Türk sporu ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Gönül isterdi ki Sarıkaya’daki zengin iş adamları da Sarıkaya Belediyespor a sahip çıkıp destek olsunlar, sporu desteklesinler. Çocuklarımızı spor yapmaya özendirerek kötü alışkanlıklardan ve obeziteden uzak tutmaya çalışalım’’ dedi.

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Sarıkaya’dan Mutlusu Yok
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