SARIKAYA’DAN BASKETÇiLERE MORAL

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Spor Salon’unda açılan basketbol kursu Antrenör Durak Tekgül gözetiminde devam ediyor. Minik sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Basketbol kursunda Covit-19 tedbirleri gözetilerek antrenmanlar sürüyor. Çok Amaçlı Spor Salon’unda devam eden basketbol kursunun bu hafta sürpriz bir konuğu vardı. Yozgatlı ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya genç basketbolcuların antrenmanlarına katıldı. Önce basketbol antrenmanını izleyen Sarıkaya daha sonra genç basketbolcular ile antrenman yaptı. Antrenman sonrasında sporcular ile sohbet eden Mümin Sarıkaya, sporculara başarı dileğinde bulundu. Çocukların gelecekte iyi bir basketbolcu olacaklarını, yetenekli sporcuların bulunduğunu antrenmanda gördüğünü dile getiren Sarıkaya, arkadaşı Antrenör Durak Tekgül’ün Yozgat’ta basketbolun gelişmesi için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Yıllardır Yozgat’ta basketbol oynayan ve devamında da Antrenörlük yapan Durak Tekgül’ün birçok sporcu yetiştirdiğini de dile getiren Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, genç basketbolcuların Antrenör Durak Tekgül gözetiminde başarılı olacaklarına inandığını sözlerine ekledi. Genç basketbolcular ise Türkiye’nin önde gelen ünlü sanatçılarından biri olan Mümin Sarıkaya’nın kendilerini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, ‘’Her fırsatta TV kanallarında izledikleri, müziklerin çok sevdikleri Mümin Sarıkaya abimiz bizleri ziyaret ederek çok büyük bir jest yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bizleri çok mutlu etti’’ dediler.

BASKETBOLCULAR NEŞET ERTAŞ HAYRANI

Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen basketbol antrenmanı sonrasında Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya ile basketbolcular arasında da ilginç diyaloglar geçti. Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya basketbolculara Neşet Ertaş dinleyip dinlemediklerini sordu. Genç sporcuların büyük çoğunluğu Neşet Ertaş’ı dinlediklerini ve hayranı olduklarını söylemeleri üzerine en çok sevdikleri türküyü soran Mümin Sarıkaya’ya genç sporcular Gönül Dağı türküsünü çok sevdiklerini belirttiler. Sarıkaya ise gönül dağı türküsünü kendisinin de çok sevdiğini sözlerine ekledi.