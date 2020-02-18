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Sarıkaya’da Voleybol turnuvası

SARIKAYA Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel hale getirilen kurumlar arası Voleybol turnuvası için fikstür çekimi yapıldı.

18 Şubat 2020 Salı 03:10
Sarıkaya’da Voleybol turnuvası

 Her sene yapılan ve artık geleneksel hale gelen Sarıkaya Kaymakamlığı Voleybol turnuvası bu sene de yapılacak. Turnuvaya katılacak olan takımların belirlenmesinin ardından fikstür çekimi ile birlikte takımların oynayacakları müsabakalarda belli oldu. 17 Şubat tarihinde başlayacak olan Sarıkaya Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında İlçe Jandarma, Sarıkaya Belediyesi, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu, 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Ziraat Bankası, Nene Hatun Ortaokulu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Özüduru Metal, Tadım Kuruyemiş, Şehit Erhan Ülkü M.T.A.L, Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu takımları mücadele edecek. 

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Sarıkaya’da Voleybol Turnuvası
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