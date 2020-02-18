Sarıkaya’da Voleybol turnuvası

Her sene yapılan ve artık geleneksel hale gelen Sarıkaya Kaymakamlığı Voleybol turnuvası bu sene de yapılacak. Turnuvaya katılacak olan takımların belirlenmesinin ardından fikstür çekimi ile birlikte takımların oynayacakları müsabakalarda belli oldu. 17 Şubat tarihinde başlayacak olan Sarıkaya Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında İlçe Jandarma, Sarıkaya Belediyesi, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu, 125. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Ziraat Bankası, Nene Hatun Ortaokulu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Özüduru Metal, Tadım Kuruyemiş, Şehit Erhan Ülkü M.T.A.L, Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu takımları mücadele edecek.