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Sarıkaya’da Spor tanıtıldı

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından başlatılacak olan Yaz Spor Okulları için tanıtım çalışmaları tamamlandı.

Sarıkaya’da Spor tanıtıldı

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından başlatılacak olan Yaz Spor Okulları için tanıtım çalışmaları tamamlandı.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Sarıkaya’da Spor tanıtıldı

İlçede görevli Antrenörler tarafından, okullar tek tek gezilerek Sarıkaya ilçesinde açılacak olan Yaz Spor Okullarında gerçekleşecek sportif faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Öğrencilere broşürler dağıtan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörleri, öğrencileri spor salonuna davet etti. Yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrencilerin 30 Haziran tarihine kadar katılmak istedikleri branşa müracaat etmeleri gerektiği bildirilirken, müracaatları Sarıkaya Spor Salon’undaki görevlilere yapılacağı, antrenmanların ise 2 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağı duyuruldu. 

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