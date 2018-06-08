Sarıkaya’da Spor tanıtıldı

İlçede görevli Antrenörler tarafından, okullar tek tek gezilerek Sarıkaya ilçesinde açılacak olan Yaz Spor Okullarında gerçekleşecek sportif faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Öğrencilere broşürler dağıtan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörleri, öğrencileri spor salonuna davet etti. Yaz spor okullarına katılmak isteyen öğrencilerin 30 Haziran tarihine kadar katılmak istedikleri branşa müracaat etmeleri gerektiği bildirilirken, müracaatları Sarıkaya Spor Salon’undaki görevlilere yapılacağı, antrenmanların ise 2 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağı duyuruldu.