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Sarıkaya’da spor eğitimine devam

SARIKAYA Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından miniklere yönelik açılan spor eğitim kursları aralıksız devam ediyor.

Sarıkaya’da spor eğitimine devam

SARIKAYA Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından miniklere yönelik açılan spor eğitim kursları aralıksız devam ediyor.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Sarıkaya’da spor eğitimine devam

Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Dart, Badminton gibi branşlarda verilen eğitimlere devam eden ilk, orta ve lise öğrencilerine, Spor Ahlakı, Fiziksel Gelişim, Yeteneklerinin farkında olma, Takım ruhu ve paylaşma konularında bilgilendirilip, eğitiliyor. 7’den 70’e halkın her kesimine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren kurum bünyesindeki antrenörler, zaman zaman alan taraması yaparak, her yaştan kişileri spor yapmaları için salona davet ediyor.

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