Sarıkaya’da spor eğitimine devam

Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Dart, Badminton gibi branşlarda verilen eğitimlere devam eden ilk, orta ve lise öğrencilerine, Spor Ahlakı, Fiziksel Gelişim, Yeteneklerinin farkında olma, Takım ruhu ve paylaşma konularında bilgilendirilip, eğitiliyor. 7’den 70’e halkın her kesimine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren kurum bünyesindeki antrenörler, zaman zaman alan taraması yaparak, her yaştan kişileri spor yapmaları için salona davet ediyor.