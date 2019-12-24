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Sarıkaya’da şampiyonlar belli oldu

SARIKAYA ilçesinde okul sporları kapsamında gerçekleştirilen genç kızlar ve erkekler voleybol müsabakaları tamamlandı.

Sarıkaya’da şampiyonlar belli oldu

SARIKAYA ilçesinde okul sporları kapsamında gerçekleştirilen genç kızlar ve erkekler voleybol müsabakaları tamamlandı.

24 Aralık 2019 Salı 04:04
Sarıkaya’da şampiyonlar belli oldu

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Sarıkaya ilçesi ile birlikte Boğazlıyan, Çandır ve Çayıralan ilçelerinden toplam 14 okulun mücadele ettiği müsabakalarda takımlar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Yapılan müsabakalar sonunda Genç kızlar A kategorisinde Boğazlıyan Cemil Çiçek MTA Lisesi birinci olurken, Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ikinci ve Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu. Genç Kızlar B Kategorisinde ise Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi birinci, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ikinci ve Yunus Emre Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Genç Erkekler Kategorisinde ise Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi birinci, Yunus Emre Anadolu Lisesi ikinci ve Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi. kendi kategorilerinde birinci olan okullar ise 6-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan il birinciliği müsabakalarında ilçelerini temsil edecekler.

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Sarıkaya’da şampiyonlar Belli Oldu
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