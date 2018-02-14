Sarıkaya’da puan sevinci

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Yozgat Çamlıkspor müsabakasını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligin ilk üç haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı oynadıklarını hatırlatan Güçlüer,

‘’Sorgun, Özel İdare ve Bozokspor ile oynadığımız müsabakalarda oyuncularım iyi performans göstermelerine karşılık şansız bir şekilde sahadan mağlubiyet ile ayrılmak zorunda kaldı. İyi oynadığımız müsabakaları kaybettik. Ancak bu hafta Yozgat Çamlıkspor ile oynadığımız müsabaka öncesinde sahaya hem şansızlığımızı kırmak, hem de ligdeki ilk galibiyetimizi almak için çıktık. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk ve hedefimize ulaştık. Güçlü rakibimizi 2-1 yenerek hem şansızlığımızı kırdık, hem de ligdeki ilk üç puanımızı aldık. Yozgat Çamlıkspor müsabakasını bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz ve bundan sonraki haftalarda da bir seri yakalayarak yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.