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Sarıkaya’da Play-Off hazırlığı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubuna yükselme başarısı gösteren Sarıkaya Belediyespor, Play-Off hazırlıklarını oynadığı hazırlık müsabakası ile sürdürdü.

Sarıkaya’da Play-Off hazırlığı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubuna yükselme başarısı gösteren Sarıkaya Belediyespor, Play-Off hazırlıklarını oynadığı hazırlık müsabakası ile sürdürdü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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Sarıkaya’da Play-Off hazırlığı

Hafta sonu start alacak olan Play-Off müsabakaları öncesinde Mucurspor ile hazırlık müsabakası oynayan Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibini 4-2 mağlup ederek Play-Off’lara hazır olduğunu gösterdi. Sarıkaya Belediyespor Yöneticisi Cengiz Güçlüer, Play-Off müsabakaları için hazırlıkların aralıksız sürdürdüğün söyledi. Ligin ilk haftasında Pazar günü Sorgun Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Play-Off müsabakalarına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige yükselmek’’ dedi.

Son Güncelleme: 26.02.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi
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