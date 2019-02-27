Sarıkaya’da Play-Off hazırlığı

Hafta sonu start alacak olan Play-Off müsabakaları öncesinde Mucurspor ile hazırlık müsabakası oynayan Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibini 4-2 mağlup ederek Play-Off’lara hazır olduğunu gösterdi. Sarıkaya Belediyespor Yöneticisi Cengiz Güçlüer, Play-Off müsabakaları için hazırlıkların aralıksız sürdürdüğün söyledi. Ligin ilk haftasında Pazar günü Sorgun Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Play-Off müsabakalarına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige yükselmek’’ dedi.