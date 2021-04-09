Sarıkaya’da okullara spor sahaları

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan okul bahçesi saha projelerinin kabul edilerek yatırım programına alındığı bildirildi. Bu kapsamda Sarıkaya ilçesinin Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ve Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Lisesine bin 600 lira hibe tutarlı futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa edileceği belirtildi. Spor sahalarının yatırım programı kapsamına girmesini sağlayan, projemize destek olanlara teşekkür edilirken, ‘’Ayrıca bu faydalı projenin yazımına gönüllü olarak emek verip destek olan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulu Müdürü Gökhan Özkan'a, ŞHHA Anadolu Lisesi ve ŞCP İmam Hatip Lisesi Müdürlerimiz Mustafa Çağlayan ve Emre Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Kazanan her daim Sarıkaya'mız olsun’’ denildi.