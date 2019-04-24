Sarıkaya’da Kurtuluş turnuvası

Okullar arası voleybol turnuvası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak olan turnuva Sarıkaya Spor Salon’unda yapılacak. 3 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ödüllerini alacaklar. Kızlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen voleybol turnuvasına kızlarda Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi mücadele edecek. Erkeklerde iki grup halinde oynanacak olan Voleybol müsabakalarında A grubunda Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mücadele edecek. B grubunda ise Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi ve Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi takımları mücadele edecek.