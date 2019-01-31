Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104189
ALTIN
221.563
DOLAR
5.2725
STERLİN
6.8546
EURO
6.0232

Sarıkaya’da Futsal çalışması

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Futsal çalışmaları Antrenör Cengiz Güçlüer ve Ali Yaman gözetiminde sürüyor.

Sarıkaya’da Futsal çalışması

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Futsal çalışmaları Antrenör Cengiz Güçlüer ve Ali Yaman gözetiminde sürüyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
14 Okunma
Sarıkaya’da Futsal çalışması

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen futsal antrenmanlarına gençler yoğun ilgi gösterirken, antrenmanlarda Futsal kuralları, futsalın nasıl oynandığı gösterilirken, antrenmanlarda zaman zaman kondisyon ve dayanıklılık çalışması zaman zamanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. Antrenörler Cengiz Güçlüer ve Ali Yaman gözetiminde gerçekleştirilen Futsal çalışmalarında sporcular kendi aralarında iki takıma bölünerek karşılıklı müsabakalar oynamayı da ihmal etmiyorlar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Esosa Prestley Şehirden ayrıldı
Esosa Prestley Şehirden ayrıldı
YENGE NiŞANLI EViNDE
YENGE NiŞANLI EViNDE
Bazı yenilgiler zaferdir
Bazı yenilgiler zaferdir
Şimdi kenetlenme zamanı!
Şimdi kenetlenme zamanı!
Taraftar Şova hazırlanıyor
Taraftar Şova hazırlanıyor
Sorgun güçleniyor
Sorgun güçleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim