Sarıkaya’da Futsal çalışması

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen futsal antrenmanlarına gençler yoğun ilgi gösterirken, antrenmanlarda Futsal kuralları, futsalın nasıl oynandığı gösterilirken, antrenmanlarda zaman zaman kondisyon ve dayanıklılık çalışması zaman zamanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. Antrenörler Cengiz Güçlüer ve Ali Yaman gözetiminde gerçekleştirilen Futsal çalışmalarında sporcular kendi aralarında iki takıma bölünerek karşılıklı müsabakalar oynamayı da ihmal etmiyorlar.