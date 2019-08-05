Sarıkaya’da destek oldu

Başarılı sanatçı bu sezon Yozgat’ı TFF Üçüncü Ligi’nde temsil edecek olan Yozgatspor’a destek amaçlı kombine biletini aldı. Ayrıca Yozgat Belediyesi tarafından bu sene 20’incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri kapsamında verdiği konserinde sahnede bir kombine bileti olarak kendisini izlemeye gelenlerden birine hediye etti. Yozgatspor’u her zaman sevdiğini ve herkesin destek olması gerektiğini söyleyen Sarıkaya, kendisinin kombine bilet alarak kırmızı siyahlı ekibe karınca kararınca destek verdiğini ifade etti.