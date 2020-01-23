Sarıkaya’da dart antrenmanları

Sarıkaya Spor Salon’unda yapılan dart kursuna katılan öğrenciler hem dart öğreniyorlar hem de birbirleri ile yarışarak eğlenceli vakit geçiriyorlar. Son iki yıldır Yozgat’ta da yaygınlaşmaya başlayan Dart sporcu Türkiye’de de yeni yeni tanınmaya başlandı. Dart sporu dünyada, özellikle 1970’lerden itibaren hızla gelişen bir spor dalı olarak biliniyor. Dart oynamak için gerekli olan ekipmanların diğer birçok spor dalına kıyasla az maliyetli olması, oynanması için küçük bir alanın yeterli olması, özel bir giyim gerektirmemesi ve en önemlisi de iyi bir oyuncu olabilmek için yaş, cinsiyet vücut özellikleri gerektirmemesi, dart sporunun hızla yayılmasını sağlıyor. Ayrıca birçok bedensel engelin bu sporu icra etmeye engel olmayışı da özel bir durum ortaya çıkarıyor. Dart sporunda kısa süre içinde karar verebilmek, bu kararı nasıl uygulayacağını planlamak, planlanan atış yapılamaz ise hem yaşanan yoğun moral bozukluğu ile baş edebilmek hem de bir sonraki atışın nasıl yapılacağını düşünmek gibi yoğun zihinsel faaliyetler önemli bir yer tutuyor. Bu yönüyle dart sporu satranç sporuna benzetiliyor ve “Ayakta Satranç Oynamak” olarak da tarif ediliyor.