Sarıkaya’da Çiğdemli alarmı

Cengiz Güçlüer, Sarıkaya Belediyespor olarak Amatör lig müsabakalarının 28 Ekim tarihinde saat 13:00’da Sarıkaya stadyumunda Çiğdemlispor ile oynayacakları müsabakayla lige start vereceklerini söyledi. Lig hazırlıkları boyunca 4 hazırlık müsabakası oynadıklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Pazar günkü ve diğer sahamızda yapacağımız tüm maçlara seyircilerimizi, memur arkadaşları, öğrenci kardeşlerimizi, öğretmen arkadaşlarımızı, velilerimizi, hafta sonu Sarıkaya’da yapacak bir şey bulamıyoruz diyen herkesi Sarıkaya Belediyespor’u centilmence desteklemek davet ediyorum’’ dedi.

Güçlüer, Amaçlarının ne kadar maç kazanmak olsa da asıl amaçlarının insanları kahvelerden ve evlerinden çıkartarak çocukları tablet telefon Televizyon gibi araçlardan uzak tutarak spor yapmaya özendirmek olduğunu sözlerine ekledi.