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Sarıkaya’da Bozok alarmı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor, Yemenoğlu Bozokspor ile oynayacağı müsabakayı kazanıp çıkış yakalamak istiyor.

Sarıkaya’da Bozok alarmı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor, Yemenoğlu Bozokspor ile oynayacağı müsabakayı kazanıp çıkış yakalamak istiyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Sarıkaya’da Bozok alarmı

Sarıkaya Belediyespor antrenörü Cengiz Güçlüer, yarın Yemenoğlu Bozokspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakayı kazanarak ligde bir çıkış yakalamak istediklerini dile getiren Güçlüer, ‘’Ligin ilk iki haftasında şansız mağlubiyetler aldık. Bu şansızlığımızı Yemenoğul Bozokspor müsabakasında kırarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Biz Sarıkaya Belediyespor olarak tüm rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz. Ancak şansızlıklara yakamızı bırakmadı iyi oynadığımız müsabakaları kaybettik. Ancak Yemenoğlu Bozokspor’u yenerek ligde çıkışa geçeceğimize inanıyorum’’ dedi.

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