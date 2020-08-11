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Sarıkaya’da Basketbol kursu

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Basketbol kursu pandemi sürecinden sonra yeniden start aldı.

11 Ağustos 2020 Salı 00:56
Sarıkaya’da Basketbol kursu

Covit-19 tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapatılması ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle durdurulan kurslar Spor Salonlarının vatandaşlara hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yine sosyal mesafe kuralına uyularak kurslar bir bir kaldıkları yerden tekrar start vermeye başladı. Sarıkaya ilçesinde durdurulan basketbol kursu da hafta başında tekrar başladı. Kurs öncesinde basketbol antrenörü sporcularının ateşlerini ölçüp sosyal mesafe kuralına göre sporcularına antrenman yaptırıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya’da Basketbol Kursu
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