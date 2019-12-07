Sarıkaya umut tazeledi

Ligin ikinci yarısına 7 puan ile beşinci sırada başlayan Sarıkaya Belediyespor, Play-Off mücadelesi veren bir başka takım Yerköyspor’u deplasmanda 1-0 yenerek puanını 10’a yükseltti ve üçüncü sırada bulunan Boğazlıyan Şekerspor ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Bugün şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor’u konuk edecek olan Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibini de yenerek Play-Off için önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, ligin ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Play-Off’lar için umut tazelediklerini hatırlatan Güçlüer, ‘’Sarıkaya Belediyespor olarak kendimize Play-Off hedefi belirlemiştik. Bu hedef doğrultusunda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligin güçlü takımlarında Yerköyspor’u deplasmanda 1-0 yendik ve yarıştan kopmadık. Bugün taraftarlarımızın desteğini arkamıza alarak Tuzkayaspor’u yenip umutlarımızı sürdürmek istiyoruz. İyi bir takımız ancak ligin ilk yarısında beklemediğimiz şanssız puan kayıpları yaşadık. Şimdi bu puan kayıplarını en aza indirerek hedefimize ulaşmak istiyoruz’’ dedi.