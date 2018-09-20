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Sarıkaya sezonu açtı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Kamil Kılıçarslan Futbol Lig’i takımlarından Sarıkaya Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına dün itibariyle başladı.

Sarıkaya sezonu açtı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Kamil Kılıçarslan Futbol Lig’i takımlarından Sarıkaya Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına dün itibariyle başladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkaya sezonu açtı

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, B grubunda yer alan takımları için yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz seneki kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını vurgulayan Güçlüer, ‘’Hedefimiz her sene olduğu gibi bu yıl da grubumuzu ilk iki sırada tamamlamak. Play-Off’lara kalmak ve oradan da Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek istiyoruz. İyi bir ekibimiz var. Birinci önceliğimiz grubumuzu istediğimiz noktada bitirmek. Bunun için de dün itibariyle sezonu açtık ve yoğun bir antrenman programı ile çalışmalarımıza başladık. Lige iyi bir başlangıç yapıp son haftaya kadar da iyi bir performans sergilemeyi amaçlıyoruz’’ dedi. 

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