Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110115
ALTIN
272.554
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.7726
EURO
6.4129

Sarıkaya, Şefaatli’yi gözüne kestirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubu’nda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor, deplasmanda Şefaatlispor’u yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Sarıkaya, Şefaatli’yi gözüne kestirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubu’nda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor, deplasmanda Şefaatlispor’u yenerek yoluna devam etmek istiyor.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Sarıkaya, Şefaatli’yi gözüne kestirdi

Sarıkaya Belediyespor yöneticisi Cengiz Güçlüer, özellikle ligin ikinci yarısında yaptıkları çıkış ile Play-Off yarışının ortağı olduklarını söyledi. Ligin ikinci yarısına Yerköyspor galibiyeti ile başladıklarını hatırlatan Güçlüer, ‘’Geçtiğimiz hafta ise şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Tuzkayaspor’u mağlup etmeyi başardık. Ligin ikinci yarısında aldığımız bu iki kritik galibiyet ile Play-Off umutlarımız tekrar yeşerttik. Bu hafta sonu Şefaatlispor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Şefaatlispor’u yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmenin hesaplarını yapıyoruz. Pazar günü karşılaşacağımız Şefaatlispor müsabakasından galip çıkmamız durumunda bizi çok yakından ilgilendiren Boğazlıyan Şekerspor Yerköyspor müsabakasının sonucunu bekleyeceğiz. Şuanda 4 puan önümüzde bulunan Boğazlıyan Şekerspor’un biz galip geldikçe onlarından da puan kaybetmesini bekleyeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SarıkayaŞefaatli’yi Gözüne Kestirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORGUN ZiRAAT'E BiLENiYOR
SORGUN ZiRAAT'E BiLENiYOR
Milli takım seçmelerine katılacak
Milli takım seçmelerine katılacak
Halterci yetiştirecekler
Halterci yetiştirecekler
Boğazlıyan rövanşı istiyor
Boğazlıyan rövanşı istiyor
FUTBOLCULARA MORAL
FUTBOLCULARA MORAL
Devreyi zirvede kapattı
Devreyi zirvede kapattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim