Sarıkaya, Şefaatli’yi gözüne kestirdi

Sarıkaya Belediyespor yöneticisi Cengiz Güçlüer, özellikle ligin ikinci yarısında yaptıkları çıkış ile Play-Off yarışının ortağı olduklarını söyledi. Ligin ikinci yarısına Yerköyspor galibiyeti ile başladıklarını hatırlatan Güçlüer, ‘’Geçtiğimiz hafta ise şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Tuzkayaspor’u mağlup etmeyi başardık. Ligin ikinci yarısında aldığımız bu iki kritik galibiyet ile Play-Off umutlarımız tekrar yeşerttik. Bu hafta sonu Şefaatlispor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Şefaatlispor’u yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmenin hesaplarını yapıyoruz. Pazar günü karşılaşacağımız Şefaatlispor müsabakasından galip çıkmamız durumunda bizi çok yakından ilgilendiren Boğazlıyan Şekerspor Yerköyspor müsabakasının sonucunu bekleyeceğiz. Şuanda 4 puan önümüzde bulunan Boğazlıyan Şekerspor’un biz galip geldikçe onlarından da puan kaybetmesini bekleyeceğiz’’ dedi.