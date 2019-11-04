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Sarıkaya şampiyon

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal turnuvası Yozgat il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Sarıkaya şampiyon

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal turnuvası Yozgat il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Sarıkaya şampiyon

Yozgat Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi Rasim Kayhan Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda, Sarıkaya ve Saraykent takımları karşılaştı. Öğretmenlerden oluşan Saraykent ekibi, rakibi karşısında 4-0 öne geçince, şampiyonluk sevinicini erken kutlamaya başlayıp, rehavete kapıldı. Maç disiplininden kopmadan mücadelesini sürdüren Sarıkaya ilçesi öğretmenlerinin oluşturduğu takım ise, bulduğu gollerle sahadan 5-4 galibiyetle ayrılıp, Türkiye şampiyonası elemelerinde Yozgat’ı temsil etme hakkını elde etti.  

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya şampiyon
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