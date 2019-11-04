Sarıkaya şampiyon

Yozgat Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi Rasim Kayhan Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda, Sarıkaya ve Saraykent takımları karşılaştı. Öğretmenlerden oluşan Saraykent ekibi, rakibi karşısında 4-0 öne geçince, şampiyonluk sevinicini erken kutlamaya başlayıp, rehavete kapıldı. Maç disiplininden kopmadan mücadelesini sürdüren Sarıkaya ilçesi öğretmenlerinin oluşturduğu takım ise, bulduğu gollerle sahadan 5-4 galibiyetle ayrılıp, Türkiye şampiyonası elemelerinde Yozgat’ı temsil etme hakkını elde etti.